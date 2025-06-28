Кадыров сообщил, что Путин позвонил ему и поздравил с бракосочетанием сына

Как писал сайт KP.RU, в субботу сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам женится. Днем ранее его сестра Айшат Кадырова опубликовала в личном блоге ролик. На кадрах заметны хлопоты, сопутствующие организации свадьбы. Как следствие, подписчики сразу же заинтересовались деталями. Однако девушка не стала ничего скрывать и сообщила, что ее брат Адам женится. Свадьба, по ее словам, состоится в родительском доме в родовом селе. Немногим позднее стала известна и дата свадьбы — суббота, 28 июня.