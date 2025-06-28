Появились сообщения о начале боев за элеватор в Волчанске

В городе Волчанск Харьковской области российские войска начали бои за элеватор, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
«Бойцы 128-й бригады форсировали Северский Донец и продвинулись в Волчанске. На данный момент начинается ключевое сражение в городе — за элеватор», — говорится в публикации.
В сообщении отмечается, что, взятие элеватора позволит российским бойцам контролировать большую часть Волчанска.
Ранее появились кадры нанесения удара из тяжелых огнеметных систем по укрепрайону ВСУ в Волчанске.