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Появились сообщения о начале боев за элеватор в Волчанске

По информации источников, взятие элеватора позволит российским бойцам контролировать большую часть города.

Источник: Аргументы и факты

В городе Волчанск Харьковской области российские войска начали бои за элеватор, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Бойцы 128-й бригады форсировали Северский Донец и продвинулись в Волчанске. На данный момент начинается ключевое сражение в городе — за элеватор», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что, взятие элеватора позволит российским бойцам контролировать большую часть Волчанска.

Ранее появились кадры нанесения удара из тяжелых огнеметных систем по укрепрайону ВСУ в Волчанске.