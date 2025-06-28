Министром иммиграции и убежища Греции стал ультраправый политик, выступавший за «чистоту греческой расы», Танос Плеврис. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
Издание отметило, что он известен тем, что призывал стрелять в мигрантов на границе, не предоставлять им медицинскую помощь и не давать еду, когда они приезжают в Грецию.
Кроме того, отца Плевриса, отрицающего холокост, местные СМИ называют «родоначальником греческого неофашизма» и «теоретиком фашистского государства».
Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о биографии недавно назначенной главы разведки Британии Блейз Метревели. Поводом для ее заявления стали данные, согласно которым дед Метревели — Константин Добровольский — во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами и, как утверждают архивные документы, принимал участие в преступлениях против мирного населения. Дипломат подчеркнула одну тенденцию, что кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах «коллективного Запада» потомков нацистов.
Ранее стало известно, что еще в 2023 году президент России Владимир Путин обратился к гражданам Германии на немецком языке и предостерег их от поддержки нацизма.