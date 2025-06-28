Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о биографии недавно назначенной главы разведки Британии Блейз Метревели. Поводом для ее заявления стали данные, согласно которым дед Метревели — Константин Добровольский — во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами и, как утверждают архивные документы, принимал участие в преступлениях против мирного населения. Дипломат подчеркнула одну тенденцию, что кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах «коллективного Запада» потомков нацистов.