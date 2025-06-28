Министром иммиграции Греции стал политик, призывавший стрелять в мигрантов

Новым министром иммиграции и убежища Греции стал ультраправый политик Танос Плеврис, передает РИА Новости.
Плеврис известен тем, что в прошлом призывал стрелять в мигрантов и заявлял о необходимости сделать их жизнь в Греции невыносимой. Он также выступал за чистоту греческой расы и предлагал никак не помогать мигрантам при пересечении границы.
На посту министра иммиграции и убежища Плеврис сменил Макиса Воридиса, который ушел в отставку на фоне расследования дела о незаконном распределении сельскохозяйственных субсидий ЕС.
По данным пресс-секретаря правительства Павлоса Маринакиса, должность замминистра иностранных дел страны займет Харис Теохарис, замминистра аграрного развития и продовольствия станет Яннис Андрианос, а замминистра цифрового управления — Христос Дермензопулос.
30 июня состоится приведение новых членов правительства к присяге.