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Министром иммиграции Греции стал политик, призывавший стрелять в мигрантов

Ультраправый политик Танос Плеврис назначен новым министром иммиграции и убежища Греции.

Источник: Аргументы и факты

Новым министром иммиграции и убежища Греции стал ультраправый политик Танос Плеврис, передает РИА Новости.

Плеврис известен тем, что в прошлом призывал стрелять в мигрантов и заявлял о необходимости сделать их жизнь в Греции невыносимой. Он также выступал за чистоту греческой расы и предлагал никак не помогать мигрантам при пересечении границы.

На посту министра иммиграции и убежища Плеврис сменил Макиса Воридиса, который ушел в отставку на фоне расследования дела о незаконном распределении сельскохозяйственных субсидий ЕС.

По данным пресс-секретаря правительства Павлоса Маринакиса, должность замминистра иностранных дел страны займет Харис Теохарис, замминистра аграрного развития и продовольствия станет Яннис Андрианос, а замминистра цифрового управления — Христос Дермензопулос.

30 июня состоится приведение новых членов правительства к присяге.