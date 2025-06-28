В зоне СВО нашли несуществующую бригаду вооруженных сил Украины

Особое внимание вызывает тот факт, что родственники погибших так и не получили точных сведений о подразделениях, в которых те находились перед гибелью. Как отмечает собеседник агентства, это может указывать либо на попытки командования ВСУ скрыть реальные потери, либо на хаотичное переформирование частей.