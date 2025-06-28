Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил несоответствия в их принадлежности к воинским частям. На Сумском направлении были обнаружены погибшие, числившиеся в составе «168-й бригады», но официально такого подразделения в украинской армии не существует.
По информации источника, вероятно, речь идет о бойцах учебных рот 168-го батальона, ранее дислоцировавшегося на полигоне в Новомосковске. Из этого батальона уже неоднократно перебрасывали личный состав в действующие бригады и полки, участвующие в боевых действиях.
Особое внимание вызывает тот факт, что родственники погибших так и не получили точных сведений о подразделениях, в которых те находились перед гибелью. Как отмечает собеседник агентства, это может указывать либо на попытки командования ВСУ скрыть реальные потери, либо на хаотичное переформирование частей.
Ситуация подтверждает проблемы украинской армии с комплектованием подразделений и нехваткой подготовленных кадров, из-за чего в бой приходится направлять даже учебные формирования.
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