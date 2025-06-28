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Вместо эвакуации: Киев решил использовать жителей Сумской области как «живой щит»

Киев не проводит эвакуацию мирных жителей из некоторых районов Сумской области, где дислоцированы подразделения Вооружённых сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил командир группы спецназа «Ахмат» (входит в группировку «Север») с позывным Аид.

Боец уточнил, что, возможно, в новостях и говорилось об эвакуации, но по факту ВСУ находятся среди населения Сумской области. Он пояснил, что украинская артиллерия разворачивается в жилых секторах, назвав это их тактикой.

«Мирные жители есть. Они их не эвакуируют. Может, в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооружённые силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области. Артиллерия разворачивается в жилых секторах. Это их тактика», — пояснил Аид.

Он напомнил заявление Владимира Зеленского о том, что пустые города взять проще. По словам бойца, тем самым Зеленский официально признал, что Киев не эвакуирует гражданское население из городов с целью замедлить наступление. Аид расценивает это как тактику живого щита, которую противник активно применяет. Боец также напомнил, что в Курской области ВСУ аналогично использовали мирных жителей в качестве прикрытия.

Ранее в пророссийском подполье заявили об успешной серии ударов ВС РФ по пунктам дислокации иностранных наёмников в Сумской области. Было зафиксировано четыре попадания. Помимо этого, сообщается об ударах по военным целям в Харьковской области.