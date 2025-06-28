ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС аль-Иссы

«В пятницу в ходе совместных действий Армия обороны Израиля и израильское Управление по безопасности нанесли удар и ликвидировали террориста Хакама Мухаммада Иссу аль-Иссу в районе Сабра в городе Газа», — говорится в сообщении.
В заявлении утверждали, что он сыграл «значительную роль» в планировании и осуществлении атаки 7 октября.
Как писал сайт KP.RU, 27 июня президент США Дональд Трамп прокомментировал вопросы, касающиеся конфликта в секторе Газа. Глава Белого дома заверил, что в течение следующей недели будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа.
29 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принял новый план спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в отношении Газы. По его словам, такое решение было принято после встречи с семьями заложников, которые до сих пор находятся в Газе.
Напомним, 7 октября 2023 года граждане Израиля были захвачены представителями ХАМАС, которые хотели обменять израильских заложников на палестинцев, которые находятся в тюрьмах еврейского государства.