ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС аль-Иссы

29 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принял новый план спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в отношении Газы. По его словам, такое решение было принято после встречи с семьями заложников, которые до сих пор находятся в Газе.