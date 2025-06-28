Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС аль-Иссы

Утверждается, что аль-Исса сыграл значительную роль в атаке 7 октября 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из основателей движения ХАМАС в секторе Газа.

«В пятницу в ходе совместных действий Армия обороны Израиля и израильское Управление по безопасности нанесли удар и ликвидировали террориста Хакама Мухаммада Иссу аль-Иссу в районе Сабра в городе Газа», — говорится в сообщении.

В заявлении утверждали, что он сыграл «значительную роль» в планировании и осуществлении атаки 7 октября.

Как писал сайт KP.RU, 27 июня президент США Дональд Трамп прокомментировал вопросы, касающиеся конфликта в секторе Газа. Глава Белого дома заверил, что в течение следующей недели будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа.

29 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принял новый план спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в отношении Газы. По его словам, такое решение было принято после встречи с семьями заложников, которые до сих пор находятся в Газе.

Напомним, 7 октября 2023 года граждане Израиля были захвачены представителями ХАМАС, которые хотели обменять израильских заложников на палестинцев, которые находятся в тюрьмах еврейского государства.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше