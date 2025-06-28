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Царев: под Красноармейском освобожден поселок Бельгийка

Официального подтверждения информации о переходе населенного пункта под контроль ВС РФ нет.

Источник: Аргументы и факты

В ДНР под контроль российских войск перешел поселок Бельгийка, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«По оперативным данным, освобождена Бельгийка, находящаяся в двух километрах к югу от Покровска (Красноармейск — прим. ред.)», — написал он.

Официального подтверждения информации о переходе населенного пункта под контроль ВС РФ нет.

Согласно сведениям источников Царева, на красноармейском направлении российские бойцы штурмуют поселок Удачное. Также идут бои на окраинах села Муравка.

Экс-нардеп сообщил также об атаках войск РФ в направлении населенного пункта Новоподгородное Днепропетровской области.

Ранее в военных Telegram-каналах появились сообщения об освобождении Дачного в Днепропетровской области.

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