Царев: под Красноармейском освобожден поселок Бельгийка

В ДНР под контроль российских войск перешел поселок Бельгийка, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
«По оперативным данным, освобождена Бельгийка, находящаяся в двух километрах к югу от Покровска (Красноармейск — прим. ред.)», — написал он.
Официального подтверждения информации о переходе населенного пункта под контроль ВС РФ нет.
Согласно сведениям источников Царева, на красноармейском направлении российские бойцы штурмуют поселок Удачное. Также идут бои на окраинах села Муравка.
Экс-нардеп сообщил также об атаках войск РФ в направлении населенного пункта Новоподгородное Днепропетровской области.
Ранее в военных Telegram-каналах появились сообщения об освобождении Дачного в Днепропетровской области.