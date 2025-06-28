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«В добрый час!» Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала

Президент России Владимир Путин приветствовал участников Всероссийского выпускного бала 2025 года. Он отметил, что энергия и энтузиазм молодёжи очень важны для страны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Источник: Life.ru

«Приветствую вас в Кремле на Всероссийском выпускном балу — 2025. Сегодня у вас праздничный, торжественный и немного грустный день. Позади неповторимая школьная пора, и вы вступаете во взрослую, самостоятельную жизнь. Поздравляю вас с этим большим, важным для каждого человека событием…» — сказал Путин в своём обращении.

Президент также отметил, что выпускники всегда будут с теплом вспоминать свою школу, друзей и учителей, которые поддерживали их на протяжении всех учебных лет. Учителя помогали своим ученикам, радовались их успехам и учили ценить дружбу и честность.

«Ещё раз с праздником. В добрый час!» — добавил глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на открытии молодёжных центров в регионах России, подчеркнул, что страна намерена уделять особое внимание работе с молодёжью, от которой зависит будущее России, её достижения и успехи. Он отметил, что молодым людям предстоит продолжать дело своих предков, созидая историю Родины и способствуя её будущим победам. Также Путин указал, что благодаря активному участию молодёжи Россия динамично развивается и строит планы на десятилетия вперёд.