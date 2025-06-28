«В добрый час!» Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала

«Приветствую вас в Кремле на Всероссийском выпускном балу — 2025. Сегодня у вас праздничный, торжественный и немного грустный день. Позади неповторимая школьная пора, и вы вступаете во взрослую, самостоятельную жизнь. Поздравляю вас с этим большим, важным для каждого человека событием…» — сказал Путин в своём обращении.