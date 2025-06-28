«Не обижайте молодожёнов»: Путин поздравил Кадырова со свадьбой сына

«В день бракосочетания внука первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама, мне позвонил уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он лично поздравил меня и Медни Мусаевну с этим важным событием и передал самые тёплые слова поздравлений», — написал Кадыров.
Глава республики процитировал поздравление Путина, который пожелал Адаму Кадырову и его жене добра, счастья, здоровья и благополучия. Президент также в шутку попросил Кадырова не обижать молодожёнов, а то они пожалуются главе государства.
Кадыров, в свою очередь, выразил благодарность Путину за то, что, несмотря на занятость, тот нашёл время для личного звонка и поздравлений. Он подчеркнул, что такие моменты бесценны.
Напомним, недавно стало известно, что 17-летний сын Рамзана Кадырова Адам планирует жениться. Имя избранницы не разглашается. Церемония пройдёт в родовом селе семьи Кадыровых. Глава Чечни уже рассказывал, что лично поздравил его сына Адама с предстоящей свадьбой.