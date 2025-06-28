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«Не обижайте молодожёнов»: Путин поздравил Кадырова со свадьбой сына

Президент России Владимир Путин лично поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и его супругу со свадьбой их сына Адама. Телефонный звонок от российского лидера поступил в день бракосочетания, о чём глава региона сообщил в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«В день бракосочетания внука первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама, мне позвонил уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он лично поздравил меня и Медни Мусаевну с этим важным событием и передал самые тёплые слова поздравлений», — написал Кадыров.

Глава республики процитировал поздравление Путина, который пожелал Адаму Кадырову и его жене добра, счастья, здоровья и благополучия. Президент также в шутку попросил Кадырова не обижать молодожёнов, а то они пожалуются главе государства.

Кадыров, в свою очередь, выразил благодарность Путину за то, что, несмотря на занятость, тот нашёл время для личного звонка и поздравлений. Он подчеркнул, что такие моменты бесценны.

Напомним, недавно стало известно, что 17-летний сын Рамзана Кадырова Адам планирует жениться. Имя избранницы не разглашается. Церемония пройдёт в родовом селе семьи Кадыровых. Глава Чечни уже рассказывал, что лично поздравил его сына Адама с предстоящей свадьбой.

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