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Израиль сообщил о ликвидации в секторе Газа одного из основателей ХАМАС

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации Хакама Мухаммада Иссы аль-Иссы, который сыграл значительную роль в атаке на Израиль 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа одного из основателей ХАМАС.

В Telegram-канале ЦАХАЛ сообщается, что Хакам Мухаммад Исса аль-Исса был ликвидирован в пятницу в районе Сабра в городе Газа. Отмечается, что он сыграл значительную роль в планировании и осуществлении атаки 7 октября 2023 года.

По данным ЦАХАЛ, аль-Исса являлся высокопоставленным лицом в ХАМАС и одним из основателей движения, а также возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило атаку на Израиль из сектора Газа. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи», которая включала удары по гражданским объектам. Была введена полная блокада сектора Газа. В результате боевых действий погибли более 56 тысяч палестинцев и около 1,5 тысяч израильтян.

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