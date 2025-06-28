Израиль сообщил о ликвидации в секторе Газа одного из основателей ХАМАС

В Telegram-канале ЦАХАЛ сообщается, что Хакам Мухаммад Исса аль-Исса был ликвидирован в пятницу в районе Сабра в городе Газа. Отмечается, что он сыграл значительную роль в планировании и осуществлении атаки 7 октября 2023 года.
По данным ЦАХАЛ, аль-Исса являлся высокопоставленным лицом в ХАМАС и одним из основателей движения, а также возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла ХАМАС.
7 октября 2023 года ХАМАС совершило атаку на Израиль из сектора Газа. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи», которая включала удары по гражданским объектам. Была введена полная блокада сектора Газа. В результате боевых действий погибли более 56 тысяч палестинцев и около 1,5 тысяч израильтян.