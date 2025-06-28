Украинский пограничник сбежал от мобилизации на мотоцикле

Сотрудник 94-го Чопского пограничного отряда сбежал в Словакию на мотоцикле, чтобы избежать мобилизации на фронт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, пограничник узнал о своём направлении в зону боевых действий под Сумы и решил бежать за границу, где запросил политическое убежище.