Сотрудник 94-го Чопского пограничного отряда сбежал в Словакию на мотоцикле, чтобы избежать мобилизации на фронт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, пограничник узнал о своём направлении в зону боевых действий под Сумы и решил бежать за границу, где запросил политическое убежище.
По данным источника, это уже не первый случай, когда украинские пограничники, ранее занимавшиеся поимкой уклонистов, сами бегут за рубеж, чтобы избежать отправки на фронт. Инцидент свидетельствует о растущем числе случаев дезертирства среди военнослужащих и сотрудников силовых структур Украины.
В последние месяцы участились сообщения о попытках украинцев любыми способами покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизацию.
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