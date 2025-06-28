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Российского экс-сенатора Франца Клинцевича депортируют из Армении

Бывшего сенатора Совета Федерации Франца Клинцевича в аэропорту Еревана развернули обратно в Москву. Пограничники сказали, что он «невъездной», заявил Клинцевич. Ранее он критично высказался об аресте бизнесмена Карапетяна.

Источник: РИА "Новости"

Бывшего депутата Государственной Думы и сенатора Совета Федерации Франца Клинцевича во время частного визита в Ереван в аэропорту развернули обратно в Россию. Об этом экс-сенатор сообщил «Комсомольской правде».

РБК направил запрос в посольство России в Армении, в МИД Армении, обратился за комментарием к Клинцевичу.

«Пограничники мне сказали, что я не въездной. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу. Причины, почему я вдруг оказался невъездным, мне никто не объяснил», — сказал Клинцевич, но отметил, что поведение пограничников было «корректным».

По словам Клинцевича, который также является главой Союза ветеранов Афганистана, он прилетел в Ереван, чтобы встретиться с людьми, которые помогли ему поставить памятник ветеранам Афганистана. Никаких официальных визитов в эту поездку он не планировал, добавил бывший сенатор.

В мае 2025 года в деревне Рыбки Сафоновского округа Смоленской области был открыт монумент, посвященный воинам-афганцам. Одним из инициаторов проекта стал Клинцевич. По словам экс-сенатора, до этого времени не существовало подобного общероссийского памятника, связанного с Афганской войной.

В июне 2025 года Клинцевич высказался о попытке задержания российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, предположив, что власти Армении видят в таких людях угрозу и что это связано с внутриполитической борьбой. Карапетяна ранее арестовали за поддержку ААЦ, обвинив в призывах к захвату власти.

Клинцевич — член высшего совета «Единой России» с момента основания партии. С 1999 по 2015 год был депутатом Госдумы, в 2015 году перешел в Совет Федерации. СФ отправил Клинцевича в отставку в 2018 году. Через два года стало известно, что он лишился звания сенатора.

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