«РВ»: российские бойцы заняли часть Новоэкономического в ДНР

Российским бойцам удалось занять часть поселка Новоэкономическое в ДНР, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Подразделения группировки войск “Центр” зашли в северную часть поселка Новоэкономическое и смогли закрепиться, создав плацдарм для дальнейшего наступления», — говорится в публикации.
Сообщается об ожесточенных боях на улицах населенного пункта.
Напомним, в субботу Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск села Червоная Зирка в ДНР. Также появилась информация об освобождении расположенного на территории республики поселка Бельгийка.