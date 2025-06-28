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«РВ»: российские бойцы заняли часть Новоэкономического в ДНР

По данным источников канала, российские подразделения закрепились на севере поселка.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось занять часть поселка Новоэкономическое в ДНР, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Подразделения группировки войск “Центр” зашли в северную часть поселка Новоэкономическое и смогли закрепиться, создав плацдарм для дальнейшего наступления», — говорится в публикации.

Сообщается об ожесточенных боях на улицах населенного пункта.

Напомним, в субботу Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск села Червоная Зирка в ДНР. Также появилась информация об освобождении расположенного на территории республики поселка Бельгийка.