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В бундестаге призвали предоставить ФРГ прямой доступ к ядерному оружию

Председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан призвал предоставить Германии или ЕС доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.

Источник: Аргументы и факты

Председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан призвал предоставить Германии или ЕС прямой доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.

В интервью газете Welt am Sonntag он заявил, что Европа должна стать способной к сдерживанию и поэтому следует обсудить участие ФРГ или ЕС в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании. Политик отметил, что это будет стоить дорого, но те, кто хотят защиты, должны ее финансировать.

«Нам следует вести дискуссии о собственном европейском ядерном зонтике», — сказал Шпан, подчеркнув, что это будет работать только при лидерстве ФРГ. «Тот, кто не может обеспечить ядерное сдерживание, станет игрушкой мировой политики», — сказал он.

Политик предложил передавать ответственность за «ядерную кнопку» от страны к стране ЕС по случайному принципу. Это, по его мнению, позволит оставлять в неведении потенциального противника.

Ранее профессор Туомас Малинен выссказал мнение, почему элиты ЕС стремятся к ядерному столкновению с Россией.

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