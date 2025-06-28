Председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан призвал предоставить Германии или ЕС прямой доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.
В интервью газете Welt am Sonntag он заявил, что Европа должна стать способной к сдерживанию и поэтому следует обсудить участие ФРГ или ЕС в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании. Политик отметил, что это будет стоить дорого, но те, кто хотят защиты, должны ее финансировать.
«Нам следует вести дискуссии о собственном европейском ядерном зонтике», — сказал Шпан, подчеркнув, что это будет работать только при лидерстве ФРГ. «Тот, кто не может обеспечить ядерное сдерживание, станет игрушкой мировой политики», — сказал он.
Политик предложил передавать ответственность за «ядерную кнопку» от страны к стране ЕС по случайному принципу. Это, по его мнению, позволит оставлять в неведении потенциального противника.
Ранее профессор Туомас Малинен выссказал мнение, почему элиты ЕС стремятся к ядерному столкновению с Россией.