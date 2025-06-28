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МВД Сербии: Несанкционированный протест в Белграде собрал около 36 тысяч человек

Примерно столько же было на похожем митинге тех же организаторов в декабре 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Протестная акция оппозиции, проходящая на площади Славия в центре Белграда, собрала около 36 тысяч человек. Об этом сообщило МВД Сербии.

В ведомстве подчеркнули, что данное мероприятие не было официально заявлено.

«По оценке полиции, присутствует около 36 тысяч участников — примерно столько же, сколько было на аналогичном мероприятии тех же организаторов 22 декабря 2024 года, и в три раза меньше, чем 15 марта», — заявили в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее стало известно, что студенты и сторонники оппозиции, требующие от властей проведения досрочных выборов в Сербии, перекрыли площадь в центре Белграда и прилегающие улицы. Митингующие свистят, гудят в вувузелы и скандируют лозунг протестов: «Качай!».

Отмечалось, что в 21.00 по местному времени истекает ультиматум, выдвинутый митингующими властям республики 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента Сербии Александра Вучича перед Скупщиной (парламентом).

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