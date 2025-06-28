Украинские власти сознательно не эвакуируют гражданское население из ряда районов Сумской области, где дислоцированы военные подразделения ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил командир спецгруппы «Ахмат» (в составе группировки «Север») с позывным «Аид».
Несмотря на официальные заявления Киева о принудительных эвакуациях в других регионах, в Сумской области украинские военные продолжают размещать артиллерию и боевые позиции в жилых кварталах. «Они не эвакуируют мирных жителей, хотя их вооруженные силы находятся среди гражданского населения», — пояснил боец.
«Аид» напомнил заявление Владимира Зеленского о том, что «пустые города проще взять», расценив это как официальное подтверждение тактики использования мирных жителей в качестве «живого щита» для сдерживания наступления. Аналогичная ситуация, по словам бойца, наблюдалась ранее в Курской области, где ВСУ также прикрывались гражданским населением.
Эти действия украинской стороны, как отмечает источник, свидетельствуют о сознательном применении тактики, ставящей под удар жизни мирных граждан ради военных целей.
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