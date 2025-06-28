«Аид» напомнил заявление Владимира Зеленского о том, что «пустые города проще взять», расценив это как официальное подтверждение тактики использования мирных жителей в качестве «живого щита» для сдерживания наступления. Аналогичная ситуация, по словам бойца, наблюдалась ранее в Курской области, где ВСУ также прикрывались гражданским населением.