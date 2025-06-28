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Киев не проводит эвакуацию жителей Сумской области, используя их как «живой щит»

Украинские власти сознательно не эвакуируют гражданское население из ряда районов Сумской области, где дислоцированы военные подразделения ВСУ.

Украинские власти сознательно не эвакуируют гражданское население из ряда районов Сумской области, где дислоцированы военные подразделения ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил командир спецгруппы «Ахмат» (в составе группировки «Север») с позывным «Аид».

Несмотря на официальные заявления Киева о принудительных эвакуациях в других регионах, в Сумской области украинские военные продолжают размещать артиллерию и боевые позиции в жилых кварталах. «Они не эвакуируют мирных жителей, хотя их вооруженные силы находятся среди гражданского населения», — пояснил боец.

«Аид» напомнил заявление Владимира Зеленского о том, что «пустые города проще взять», расценив это как официальное подтверждение тактики использования мирных жителей в качестве «живого щита» для сдерживания наступления. Аналогичная ситуация, по словам бойца, наблюдалась ранее в Курской области, где ВСУ также прикрывались гражданским населением.

Эти действия украинской стороны, как отмечает источник, свидетельствуют о сознательном применении тактики, ставящей под удар жизни мирных граждан ради военных целей.

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