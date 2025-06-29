«У Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта. Глава российского государства дал понять, что этот конфликт наряду с Украиной является конкретным шагом к третьей мировой войне. Владимир Путин впервые так решительно высказался в пользу этой вероятности. Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной», — говорится в материале.