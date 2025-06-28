Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На протесты в Сербии вышли 36 тысяч человек

В МВД Сербии сообщили о 36 тысячах участников протеста в Белграде.

Источник: Аргументы и факты

На протест в Белграде вышли 36 тысяч человек, сообщили в МВД Сербии.

В ведомстве отметили, что количество собравшихся на несогласованной акции на площади Славия в центре Белграда и прилегающих улицах соответствует числу присутствовавших на акциях тех же организаторов 22 декабря 2024 года и в три раза меньше, чем 15 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что студенты и сторонники оппозиции требуют проведения досрочных выборов в Сербии и что они перекрыли площадь в центре Белграда.

До этого появилась информация о задержании шести человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя в Сербии.