На протесты в Сербии вышли 36 тысяч человек

На протест в Белграде вышли 36 тысяч человек, сообщили в МВД Сербии.
В ведомстве отметили, что количество собравшихся на несогласованной акции на площади Славия в центре Белграда и прилегающих улицах соответствует числу присутствовавших на акциях тех же организаторов 22 декабря 2024 года и в три раза меньше, чем 15 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что студенты и сторонники оппозиции требуют проведения досрочных выборов в Сербии и что они перекрыли площадь в центре Белграда.
До этого появилась информация о задержании шести человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя в Сербии.