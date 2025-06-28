На протесты в Сербии вышли 36 тысяч человек

В ведомстве отметили, что количество собравшихся на несогласованной акции на площади Славия в центре Белграда и прилегающих улицах соответствует числу присутствовавших на акциях тех же организаторов 22 декабря 2024 года и в три раза меньше, чем 15 марта 2025 года.