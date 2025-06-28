Польша выдала США экс-главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева

«Во время нахождения в Польше права нашего подзащитного Васильева по ряду аспектов Европейской конвенции по правам человека и практике ЕСПЧ, обязательной для Польши, были нарушены, хотя он и сам дал согласие на экстрадицию», — сказал адвокат. Он заявил, что будет добиваться признания этих нарушений с целью недопущения их в будущем.