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В Белграде начались столкновения протестующих с полицией

Участники протеста в Белграде закидывают полицию различными предметами и пиротехникой.

Источник: Комсомольская правда

В столице Сербии Белграде начались столкновения участников несанкционированной акции протеста с полицией. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, протестующие на площади Славия начали бросать бутылки с водой в кордон жандармерии около администрации президента Сербии Александра Вучича.

Издание отметило, что участники протеста закидывают полицию различными предметами и пиротехникой.

Как писал сайт KP.RU, МВД Сербии сообщило, что протестная акция оппозиции, проходящая 28 июня на площади Славия в центре Белграда, собрала около 36 тысяч человек. Уточнялось, что, по оценке полиции, это примерно столько же, сколько было на аналогичном мероприятии тех же организаторов 22 декабря 2024 года, и в три раза меньше, чем 15 марта.

Ранее стало известно, что в 21.00 по местному времени (22.00 мск) истек ультиматум, выдвинутый митингующими властям страны 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников сербского президента перед Скупщиной (парламентом).

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