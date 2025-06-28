В Белграде начались столкновения протестующих с полицией

Как писал сайт KP.RU, МВД Сербии сообщило, что протестная акция оппозиции, проходящая 28 июня на площади Славия в центре Белграда, собрала около 36 тысяч человек. Уточнялось, что, по оценке полиции, это примерно столько же, сколько было на аналогичном мероприятии тех же организаторов 22 декабря 2024 года, и в три раза меньше, чем 15 марта.