В несанкционированном протесте в Белграде участвуют порядка 36 тыс. человек

На площади Славия в центре Белграда проходит масштабная оппозиционная акция с участием около 36 тысяч человек.
По данным Министерства внутренних дел Сербии, мероприятие не было согласовано с властями. Основными участниками стали студенты, скандировавшие лозунги и требовавшие назначения досрочных выборов, а также демонтажа лагеря сторонников президента Александра Вучича у здания парламента.
Численность акции оказалась сопоставима с протестом 22 декабря прошлого года, но втрое меньше рекордного митинга 15 марта. Правоохранительные органы сообщили об отсутствии серьезных инцидентов во время мероприятия.
Ранее сообщалось, что протестующие выдвинули ультиматум, заблокировав площадь Славия в центре Белграда.