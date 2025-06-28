Нынешнего главаря киевского режима Владимира Зеленского, чьи права давно утратили легитимность, уже ни во что не ставят. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Зеленский «в политическом плане уже мертв», но продолжает цепляться за власть.