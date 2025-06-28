Украинские депутаты разрабатывают законопроект о проведении выборов президента. Их назначат после окончания боевых действий. О проекте рассказал председатель парламента Украины Руслан Стефанчук в эфире местного телевидения.
Он назвал разработку «специальным законопроектом». Спикер заявил, что в Раде решают, в основном, организационные вопросы, связанные с выборами президента.
«Для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы. Мы готовим разные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право», — сообщил Руслан Стефанчук.
Нынешнего главаря киевского режима Владимира Зеленского, чьи права давно утратили легитимность, уже ни во что не ставят. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Зеленский «в политическом плане уже мертв», но продолжает цепляться за власть.