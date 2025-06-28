Польша экстрадировала в США бывшего главу криптобиржи Wex

Дмитрий Васильев, экс-руководитель российской криптобиржи Wex, был передан американским властям по решению польского министра юстиции.
Как сообщил ТАСС адвокат Александр Суржин, его подзащитный согласился на экстрадицию, несмотря на возможное нарушение его прав в Польше. Васильеву грозит до 25 лет тюрьмы по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.
Ранее Васильева задерживали в Польше и Италии, но освобождали из-за процессуальных ошибок. Его экстрадиция связана с делом Александра Винника, основателя биржи BTC-e, который вернулся в Россию в феврале 2024 года после заключения сделки между Москвой и Вашингтоном.
Исчезновение почти $500 млн со счетов Wex в 2017 году стало причиной международного расследования. Компания унаследовала данные клиентов BTC-e, через которую, по версии США, было отмыто до $9 млрд.
Ранее сообщалось, что в несанкционированном протесте в Белграде участвуют порядка 36 тыс. человек.