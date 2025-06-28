Польша экстрадировала в США бывшего главу криптобиржи Wex

Ранее Васильева задерживали в Польше и Италии, но освобождали из-за процессуальных ошибок. Его экстрадиция связана с делом Александра Винника, основателя биржи BTC-e, который вернулся в Россию в феврале 2024 года после заключения сделки между Москвой и Вашингтоном.