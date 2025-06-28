Экс-сенатора РФ Клинцевича не пустили в Армению после критики ареста Карапетяна

«Пограничники мне сказали, что я не въездной. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу. Причины, почему я вдруг оказался невъездным, мне никто не объяснил. При этом они вели себя очень корректно», — сообщил Клинцевич газете «Комсомольская правда». По его словам, он приехал в Ереван по частной инициативе, чтобы встретиться с теми, кто помог установить памятник воинам-афганцам.