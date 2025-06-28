В Греции министром иммиграции стал сторонник расстрелов мигрантов

Утверждается, что Плеврис считает необходимым применять огнестрельное оружие против мигрантов, прибывающих в страну через границу. Он также является сторонником сохранения «чистоты греческой расы» и предлагает запретить любую помощь мигрантам при нелегальном пересечении границы.