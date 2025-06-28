В Греции министром иммиграции стал сторонник расстрелов мигрантов

Министром по вопросам миграции и убежища Греции назначен политик Танос Плеврис, ранее призывавший к расстрелам мигрантов. Об этом информирует Greek Reporter.
Утверждается, что Плеврис считает необходимым применять огнестрельное оружие против мигрантов, прибывающих в страну через границу. Он также является сторонником сохранения «чистоты греческой расы» и предлагает запретить любую помощь мигрантам при нелегальном пересечении границы.
До этого назначения он занимал пост министра здравоохранения, а его отца, Константиноса Плевриса, отдельные греческие средства массовой информации характеризовали как «нациста» и «теоретика фашистского государства».
Как сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) приступила к разработке плана возвращения украинских беженцев домой после окончания боевых действий. Как сообщает Politico, Брюссель изучает правовую базу для этого процесса, стремясь обеспечить скоординированный и деликатный подход.
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