В Белграде начались столкновения между протестующими и полицией

Толпа, собравшаяся на площади Славия, направилась к двум кордонам силовиков на улицах Краля Милана и Кнеза Милоша. Несмотря на призывы организаторов к мирному поведению, протестующие начали бросать петарды и другие предметы в сторону полиции, выкрикивая агрессивные лозунги. Правоохранители, применив дубинки и щиты, вытеснили демонстрантов с улицы Кнеза Милоша, прилегающей к зданию парламента.