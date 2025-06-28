В Турции призвали прислушаться к прогнозам Путина об ирано-израильском конфликте

В Турции призвали прислушаться к прогнозам президента России Владимира Путина относительно конфликта между Ираном и Израилем.
«Глава российского государства дал понять, что этот конфликт наряду с Украиной является конкретным шагом к третьей мировой войне. Владимир Путин впервые так решительно высказался в пользу этой вероятности. Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов», — пишет турецкое издание dikGAZETE.
Автор публикации назвал Путина прекрасным аналитиком, прогнозы которого сбываются.
Ранее Путин заявил, что его, как и всех в российском правительстве, беспокоит потенциальная угроза начала Третьей мировой войны и ядерного конфликта на Ближнем Востоке.
Позднее Путин отметил, что вооруженный конфликт Ирана и Израиля можно считать противостоянием, которое осталось в прошлом.
Также Путин предупредил, что ЕС может сдохнуть, если продолжит агрессию против России.