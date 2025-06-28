Мерц: в немцах укоренился страх конфликта с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью изданию Süddeutsche Zeitung отметил, что в немецком обществе присутствует тревога по поводу возможного военного конфликта с Россией. Однако, по его словам, лично он не считает такие страхи обоснованными, хотя и понимает причины, по которым люди испытывают подобные чувства.