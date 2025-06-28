Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью изданию Süddeutsche Zeitung отметил, что в немецком обществе присутствует тревога по поводу возможного военного конфликта с Россией. Однако, по его словам, лично он не считает такие страхи обоснованными, хотя и понимает причины, по которым люди испытывают подобные чувства.
Мерц подчеркнул, что в немецком обществе есть глубокие переживания, связанные с угрозой военного противостояния, особенно учитывая исторический контекст. Несмотря на это, он убеждён, что паниковать не следует. Вместо этого, по его мнению, необходимо трезво оценивать ситуацию и не поддаваться эмоциям.
Канцлер также указал на важность прагматичного отношения к политике России, которую он назвал империалистической. Он выразил мнение, что Германии необходимо усиливать свои оборонительные возможности, поскольку вооружённые силы страны испытывают серьёзные проблемы с укомплектованностью личного состава и обеспечением военной техникой.
Ранее председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан призвал предоставить Германии или ЕС прямой доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.