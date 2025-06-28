Польша выдала США экс-главу криптобиржи Wex Васильева по делу Винника

Напомним, Александра Винника, которого обвиняли в кибермошенничестве и управлении одним из крупнейших мировых центров киберпреступности, освободили из-под стражи в США в этом году. Его задержали в Греции ещё в 2017 году, после экстрадировали в Штаты. В феврале текущего года Винник вернулся в Россию в рамках обмена на американца Марка Фогеля, осуждённого в РФ за наркотики.