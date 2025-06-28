Спикер особо подчеркнул, что выборы состоятся лишь после того, когда будет окончательно завершен военный конфликт. Также должно быть заключено мирное соглашение. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил свою легитимность 20 мая 2024 года, когда его президентские полномочия истекли. Он заявлял, что выборы невозможны из-за военного положения в стране.