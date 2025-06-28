На Украине ведется работа по разработке специального закона о проведении выборов после окончания конфликта. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщают местные СМИ.
«Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы. Мы готовим разные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор», — пояснил он.
По словам Стефанчука, Рада сейчас прорабатывает несколько вопросов, связанных с организацией выборного процесса. Сюда входит проведение выборов в военных рядах, формирование избирательных округов. Также обсуждаются списки избирателей и обеспечение безопасности выборов.
Спикер особо подчеркнул, что выборы состоятся лишь после того, когда будет окончательно завершен военный конфликт. Также должно быть заключено мирное соглашение. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил свою легитимность 20 мая 2024 года, когда его президентские полномочия истекли. Он заявлял, что выборы невозможны из-за военного положения в стране.
Ранее «МК» писал, что Зеленский вряд ли покинет свой пост, пока не завершится российская спецоперация на Украине.