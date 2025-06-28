В США заявили о приоритете дипломатии в конфликте на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила приверженность Вашингтона дипломатическому решению кризиса на Украине. В интервью Fox News она отметила, что переговорный процесс остается ключевым направлением работы американской администрации.
Брюс подчеркнула глобальные последствия продолжающегося конфликта, указав, что его эскалация негативно сказывается на международной обстановке. При этом представитель Госдепа констатировала участие различных государств в поддержании боевых действий.
«Дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы определенно как всегда сфокусированы на этом», — заявила она.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО нашли несуществующую бригаду вооруженных сил Украины.