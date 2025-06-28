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В ФРГ предложили сдерживать Россию усилением ядерного потенциала

Йенс Шпан, глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге, заявил о необходимости усиления ядерного потенциала Европы для сдерживания России.

Йенс Шпан, глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге, заявил о необходимости усиления ядерного потенциала Европы для сдерживания России.

В интервью изданию Welt am Sonntag политик отметил, что американского ядерного оружия, размещенного в Германии, недостаточно для долгосрочной безопасности.

Шпан предложил рассмотреть возможность доступа Германии или ЕС к ядерным арсеналам Франции и Великобритании. По его словам, такой шаг потребует значительных финансовых вложений, но необходим для обеспечения защиты.

Политик также выдвинул идею ротации ответственности за «ядерную кнопку» между странами ЕС, чтобы сохранять неопределенность для потенциальных противников.

Ранее в США заявили о приоритете дипломатии в конфликте на Украине.

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