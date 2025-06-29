Сын Трампа допустил выдвижение в президенты США

Сын американского президента Дональда Трампа Эрик допустил, что он или другой член семьи главы государства мог бы основать политическую династию. Об этом Трамп-младший, занимающий пост вице-президента Trump Organisation, сообщил в интервью Financial Times.
По словам Эрика Трампа, «половина политиков, которых он видит, не вызывают у него восхищения… а он сам мог бы выполнять эту роль намного лучше». «Время покажет. Но есть и другие, кроме меня», — добавил он. При этом бизнесмен признал неуверенность в том, хочет ли он получить такую должность и подвергать «своих близких жестокости этой системы».
«Хотел бы я, чтобы мои дети прошли через тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был “да”, политический путь был бы простым решением — в том смысле, что я смог бы это сделать. И, кстати, считаю, другие члены нашей семьи тоже справились бы», — сказал он.
Эрику 41 год, он третий сын президента и много лет занимается делами семьи. Он подчеркнул, что его отец в настоящее время не участвует в управлении компанией, сосредоточившись на «предотвращении третьей мировой войны». Бизнес мог бы быть успешнее, а состояние Трампов — больше, если бы глава семьи не пошел в политику, полагает Трамп-младший.
У американского президента есть еще четверо детей: старший сын Дональд-младший, старшая дочь Иванка, младшая дочь Тиффани и самый младший сын Бэррон (от нынешней супруги Мелании). Также у него 11 внуков.
Сам президент Трамп неоднократно говорил о возможном третьем сроке. Однако Конституция США разрешает занимать пост президента не более двух сроков.