Сын Трампа допустил выдвижение в президенты США

«Хотел бы я, чтобы мои дети прошли через тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был “да”, политический путь был бы простым решением — в том смысле, что я смог бы это сделать. И, кстати, считаю, другие члены нашей семьи тоже справились бы», — сказал он.