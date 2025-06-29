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Сын Трампа допустил выдвижение в президенты США

Сын американского президента Дональда Трампа Эрик допустил, что он или другой член семьи главы государства мог бы основать политическую династию.

Сын американского президента Дональда Трампа Эрик допустил, что он или другой член семьи главы государства мог бы основать политическую династию. Об этом Трамп-младший, занимающий пост вице-президента Trump Organisation, сообщил в интервью Financial Times.

По словам Эрика Трампа, «половина политиков, которых он видит, не вызывают у него восхищения… а он сам мог бы выполнять эту роль намного лучше». «Время покажет. Но есть и другие, кроме меня», — добавил он. При этом бизнесмен признал неуверенность в том, хочет ли он получить такую должность и подвергать «своих близких жестокости этой системы».

«Хотел бы я, чтобы мои дети прошли через тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был “да”, политический путь был бы простым решением — в том смысле, что я смог бы это сделать. И, кстати, считаю, другие члены нашей семьи тоже справились бы», — сказал он.

Эрику 41 год, он третий сын президента и много лет занимается делами семьи. Он подчеркнул, что его отец в настоящее время не участвует в управлении компанией, сосредоточившись на «предотвращении третьей мировой войны». Бизнес мог бы быть успешнее, а состояние Трампов — больше, если бы глава семьи не пошел в политику, полагает Трамп-младший.

У американского президента есть еще четверо детей: старший сын Дональд-младший, старшая дочь Иванка, младшая дочь Тиффани и самый младший сын Бэррон (от нынешней супруги Мелании). Также у него 11 внуков.

Сам президент Трамп неоднократно говорил о возможном третьем сроке. Однако Конституция США разрешает занимать пост президента не более двух сроков.

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