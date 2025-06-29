DikGAZETE: миру стоит прислушаться к предсказанию Путина о войне

Мир игнорирует Путина на свой страх и риск — считает турецкая газета.
Мировому сообществу следует обратить внимание на предсказание президента России Владимира Путина о риске масштабной войны. Ведь российский лидер предупреждал о возможном развитии конфликта между Израилем и Ираном как одном из шагов к третьей мировой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной. Путин — прекрасный аналитик, и его слова стоит воспринимать серьезно», — пишет турецкая газета DikGAZETE.
В материале также напомнили о других заявлениях Владимира Путина — о возможном военном столкновении США и Китая, расширении НАТО и угрозе со стороны стран, стремящихся вступить в альянс, включая Украину. Издание подчеркнуло, что многие предыдущие прогнозы российского президента уже сбылись.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин уже выражал обеспокоенность ростом конфликтного потенциала в мире и возможными последствиями эскалации между Ираном и Израилем, отмечая, что подобные события могут привести к глобальному военному противостоянию. Международные эксперты также подчеркивали, что дальнейшее обострение на Ближнем Востоке требует от мирового сообщества перехода к конкретным мерам по урегулированию кризиса.