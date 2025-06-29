DikGAZETE: миру стоит прислушаться к предсказанию Путина о войне

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин уже выражал обеспокоенность ростом конфликтного потенциала в мире и возможными последствиями эскалации между Ираном и Израилем, отмечая, что подобные события могут привести к глобальному военному противостоянию. Международные эксперты также подчеркивали, что дальнейшее обострение на Ближнем Востоке требует от мирового сообщества перехода к конкретным мерам по урегулированию кризиса.