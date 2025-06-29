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Мир должен прислушаться к военному прогнозу Путина, который может сбыться

Мировое сообщество должно со всем внимание отнестись к военно-политическим прогнозам президента России Владимира Путина относительно ирано-израильского и украинского конфликтам.

Мировое сообщество должно со всем внимание отнестись к военно-политическим прогнозам президента России Владимира Путина относительно ирано-израильского и украинского конфликтам. Иначе может случиться третья мировая война, заявляет турецкая газета dikGAZETE.

Автор публикации отмечает, что эти два противостояния, по предупреждению российского лидера, являются действенными шагами к большой войне.

«Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной», — говорится в публикации.

Издание напомнило о пророческих словах Путина по поводу конкуренции США и Китая, расширении НАТО на восток и достижение российских границ. Он предупреждал и о вступлении других стран в Североатлантический альянс и их переход из друзей во врагов РФ. Автор отметил отличные аналитические способности президента России и добавил, что все его прогнозы сбываются.

Ранее «МК» писал, что командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сделал заявление, что Третья мировая война уже идет.

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