Издание напомнило о пророческих словах Путина по поводу конкуренции США и Китая, расширении НАТО на восток и достижение российских границ. Он предупреждал и о вступлении других стран в Североатлантический альянс и их переход из друзей во врагов РФ. Автор отметил отличные аналитические способности президента России и добавил, что все его прогнозы сбываются.