Мир должен прислушаться к военному прогнозу Путина, который может сбыться

Мировое сообщество должно со всем внимание отнестись к военно-политическим прогнозам президента России Владимира Путина относительно ирано-израильского и украинского конфликтам. Иначе может случиться третья мировая война, заявляет турецкая газета dikGAZETE.
Автор публикации отмечает, что эти два противостояния, по предупреждению российского лидера, являются действенными шагами к большой войне.
«Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной», — говорится в публикации.
Издание напомнило о пророческих словах Путина по поводу конкуренции США и Китая, расширении НАТО на восток и достижение российских границ. Он предупреждал и о вступлении других стран в Североатлантический альянс и их переход из друзей во врагов РФ. Автор отметил отличные аналитические способности президента России и добавил, что все его прогнозы сбываются.
Ранее «МК» писал, что командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сделал заявление, что Третья мировая война уже идет.