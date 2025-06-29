Новости СВО. Освобождены Червоная Зирка и Дачное, ВС РФ продвинулись в Днепропетровской области, Россия получила крупнейшее месторождение лития в ДНР, 29 июня

— С момента начала российско-украинского конфликта мы предоставили убежище для более чем 300 000 украинцев. Программа «Дом для Украины» действует для тех, кто хочет приехать в Великобританию. Все заявления о предоставлении убежища и защите прав человека тщательно рассматриваются в соответствии с нашими международными обязательствами. Никто из тех, кому угрожает серьёзная опасность, не обязан возвращаться на Украину, — заявили в МВД Соединённого Королевства.