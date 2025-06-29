Госдеп США назвал реалистичным подписание договора о прекращении огня в Газе

В эфире телеканала Fox News она отметила, что такая перспектива «очень реалистична». По её словам, сейчас происходит много различных событий. Брюс также считает, что появилась реальная возможность освободить заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС.
Ране президент США Дональд Трамп опроверг сообщения в СМИ о возможном выделении Ирану 30 миллиардов долларов на развитие мирной ядерной программы. В своём посте на социальной сети Truth Social он назвал эту информацию «нелепой выдумкой».
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