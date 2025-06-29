Сербские власти пообещали найти виновных в нападении на полицию во время протестов

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил о решительных действиях против участников беспорядков в Белграде, где протестующие атаковали правоохранителей. По данным МВД, акция с требованием досрочных выборов собрала около 36 тысяч человек, но часть демонстрантов перешла к агрессивным действиям.
Конфликт произошел у парка возле администрации президента, где толпа забросала полицейских петардами и другими предметами. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки, оттеснив протестующих по улице Кнеза Милоша. Дачич подчеркнул, что все нападавшие на стражей порядка будут задержаны.
«Самым решительным образом осуждаю грубые нападения участников несогласованной акции на площади Славия на сотрудников полиции. Полиция предпримет все меры для установления мира и порядка, отобьет все нападения и применит все полномочия, чтобы все нападавшие на полицию были задержаны», — заявил Дачич.
Ранее сообщалось, что в несанкционированном протесте в Белграде участвуют порядка 36 тыс. человек.