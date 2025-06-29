Также в публикации упоминаются слова Путина о намерении Соединенных Штатов вступить в войну за власть с КНР, о приближении Североатлантического альянса к границам России, а также о том, что многие государства, включая Украину, могут стать членами НАТО и врагами Москвы. Российский лидер является прекрасным аналитиком, и все его прогнозы сбываются, подчеркнул автор материала.