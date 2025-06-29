DikGAZETE: Миру стоит прислушаться к словам Путина

Миру стоит обратить внимание на прогноз российского президента Владимира Путина о противостоянии между Израилем и Ираном. Об этом написало турецкое издание dikGAZETE.
В статье говорится о предупреждении главы РФ о том, что иранско-израильский конфликт, наряду с украинским, является «конкретным шагом к третьей мировой войне».
— Весь мир должен принять во внимание этот прогноз, оказать давление на Украину и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это его предсказание сбудется, то мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной, — сказано в статье.
Также в публикации упоминаются слова Путина о намерении Соединенных Штатов вступить в войну за власть с КНР, о приближении Североатлантического альянса к границам России, а также о том, что многие государства, включая Украину, могут стать членами НАТО и врагами Москвы. Российский лидер является прекрасным аналитиком, и все его прогнозы сбываются, подчеркнул автор материала.
Разговоры о третьей мировой войне в мире становятся обыденными, и такие дискуссии зарождаются в Европе. Об этом 25 июня высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.