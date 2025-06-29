Саммит НАТО закончился для Зеленского обещаниями Макрона

Во время прошедшего в начале недели саммита НАТО глава киевского режима смог пообщаться не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с французским лидером Эммануэлем Макроном. С последним он обсуждал производство на Украине беспилотников от автогиганта Renault, подтвердил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Министр Вооруженных сил Франции несколько дней назад сообщил о совместном с компанией Renault производстве беспилотников на Украине. Президент республики говорил об этом с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который прошел в начале недели», — отметил он.
Барро заявил, что Франция продолжит поддерживать Украину. Для его страны это очень важно. Ранее сообщалось, что Renault собирается запустить производство БПЛА на территории Незалежной. Цеха планируют разместить вдали от линии боевого соприкосновения.
В Госдуме отреагировали на данное решение автогиганта. Появилось даже предложение приравнять логотип Renault к фашистской символике.