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«Вечерне новости»: Вучич обратился к протестующим в Белграде с призывом к миру

БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич вышел к гражданам во время протестов в Белграде и призвал протестующих к миру. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

Источник: AP 2024

По ее информации, Вучич появился на публике в Пионерском парке, прилегающем к администрации главы государства. Он обратился к участникам акции протеста с призывом к миру и заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности.

Как передает корреспондент ТАСС, протестующие продолжают предпринимать попытки нападений на сотрудников правоохранительных органов, бросают в них бутылки. После вмешательства полиции митингующие выставили перед кордоном мусорные контейнеры и начали толкать их в сторону полицейских. На месте столкновения находится большое количество полицейских машин, а также автомобиль скорой помощи.