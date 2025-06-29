Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон на саммите НАТО обсуждал с Зеленским производство БПЛА Renault на Украине

На саммите НАТО в Гааге президент Франции Эмманюэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский обсуждали перспективы создания совместного производства беспилотников. Как выяснилось, речь идёт о потенциальном участии французского автогиганта Renault в организации выпуска БПЛА на украинской территории.

Источник: Life.ru

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил эти планы в эфире LCI, сославшись на более ранние заявления министра обороны Себастьена Лекорню.

Примечательно, что сам Лекорню в первоначальном заявлении не называл конкретного производителя. Позднее радио France Info сообщило о причастности Renault к этим планам, однако в компании пока официально не подтвердили эту информацию.

Напомним, на саммите НАТО в Гааге произошёл очередной курьёз с участием президента Франции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перехватил инициативу во время рукопожатия с Макроном и заставил своего французского коллегу чувствовать себя неловко на публике. По словам эксперта, таким образом президент Турции показывал своё превосходство.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше