Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер Германии признал наличие у немцев страха войны с Россией

Фридрих Мерц, канцлер Германии, признал наличие у части немецкого общества глубоких опасений относительно возможного военного конфликта с Россией.

Фридрих Мерц, канцлер Германии, признал наличие у части немецкого общества глубоких опасений относительно возможного военного конфликта с Россией. В интервью Süddeutsche Zeitung политик заявил, что лично не разделяет этих страхов, но понимает их причины.

Мерц подчеркнул важность трезвой оценки политики Москвы и призвал к наращиванию военного потенциала страны. Он отметил, что бундесвер продолжает испытывать нехватку личного состава и современного вооружения, что требует незамедлительных мер по укреплению обороноспособности.

«У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять», — заявил Мерц.

Ранее сообщалось, что в ФРГ предложили сдерживать Россию усилением ядерного потенциала.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше