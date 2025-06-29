Канцлер Германии признал наличие у немцев страха войны с Россией

Фридрих Мерц, канцлер Германии, признал наличие у части немецкого общества глубоких опасений относительно возможного военного конфликта с Россией. В интервью Süddeutsche Zeitung политик заявил, что лично не разделяет этих страхов, но понимает их причины.
Мерц подчеркнул важность трезвой оценки политики Москвы и призвал к наращиванию военного потенциала страны. Он отметил, что бундесвер продолжает испытывать нехватку личного состава и современного вооружения, что требует незамедлительных мер по укреплению обороноспособности.
«У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять», — заявил Мерц.
Ранее сообщалось, что в ФРГ предложили сдерживать Россию усилением ядерного потенциала.