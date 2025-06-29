Российского экс-сенатора Клинцевича выгнали из Армении

Экс-сенатор и депутат Госдумы Франц Клинцевич стал невъездным в Армению без объяснения причин. Во время прилета в Ереван бывшего политика отправили обратно в Россию, сообщает «Комсомольская правда».
«Пограничники мне сказали, что я не въездной. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу. Причины, почему я вдруг оказался невъездным, мне никто не объяснил», — цитирует слова Клинцевича РБК.
По словам экс-сенатора, сотрудники пограничной службы Армении вели себя корректно. Клинцевич пояснил, что собирался встретиться в Ереване с людьми, которые участвовали в создании памятника ветеранам-афганцам. И добавил, что каких-либо официальных встреч запланировано не было.
Ранее Клинцевич высказался в поддержку задержанного бизнесмена Самвела Карапетяна. Он отметил, что власти Армении боятся подобных людей из-за внутриполитических разборок.
«МК» писал, что арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна, владельца компании «Ташир групп», перевели из учреждения «Армавир» в следственный изолятор Службы национальной безопасности Армении в Ереване.