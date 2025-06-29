Российского экс-сенатора Клинцевича выгнали из Армении

«Пограничники мне сказали, что я не въездной. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу. Причины, почему я вдруг оказался невъездным, мне никто не объяснил», — цитирует слова Клинцевича РБК.