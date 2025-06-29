Сын Трампа Эрик допустил создание династии и выдвижение в президенты США

По словам Трампа-младшего, его семья могла бы стать основой политической династии, если бы кто-то из детей решил продолжить путь Дональда Трампа. Он также добавил, что его отец в настоящее время не вовлечен в дела Trump Organisation и сосредоточен на вопросах международной политики, в частности — на «предотвращении третьей мировой войны». При этом Эрик Трамп считает, что бизнес семьи мог бы быть более успешным, если бы его отец не участвовал в президентской гонке.