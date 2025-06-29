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Сын Трампа Эрик допустил создание династии и выдвижение в президенты США

Эрик Трамп, третий сын президента США Дональда Трампа и исполнительный вице-президент Trump Organization, заявил о возможности своего участия в президентских выборах или выдвижения в президенты других членов семьи. Об этом он рассказал в интервью.

Семья Дональда Трампа могла бы создать политическую династию, считает его сын Эрик.

Эрик Трамп, третий сын президента США Дональда Трампа и исполнительный вице-президент Trump Organization, заявил о возможности своего участия в президентских выборах или выдвижения в президенты других членов семьи. Об этом он рассказал в интервью.

«Половина политиков, которых я вижу, не производят на меня никакого впечатления… а я сам мог бы справиться с этой ролью гораздо эффективнее. Время покажет. Но есть и другие, кроме меня», — передает слова Эрика Трампа издание Financial Times. Однако бизнесмен подчеркнул, что не уверен в желании занимать пост президента, поскольку не хочет подвергать своих близких «жестокости этой системы».

По словам Трампа-младшего, его семья могла бы стать основой политической династии, если бы кто-то из детей решил продолжить путь Дональда Трампа. Он также добавил, что его отец в настоящее время не вовлечен в дела Trump Organisation и сосредоточен на вопросах международной политики, в частности — на «предотвращении третьей мировой войны». При этом Эрик Трамп считает, что бизнес семьи мог бы быть более успешным, если бы его отец не участвовал в президентской гонке.

У Дональда Трампа пятеро детей: Дональд-младший, Иванка, Эрик, Тиффани и Бэррон. У президента также 11 внуков.

Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что уделяет большое внимание воспитанию своих детей и всегда запрещал им употреблять алкоголь, наркотики и курить, отмечая их трудолюбие и хорошие отношения с людьми. При этом, отвечая на вопросы о политических амбициях наследников, он уклонялся от прямых заявлений, хотя не исключал их возможного участия в политической жизни.

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