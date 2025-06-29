МИД Франции: новые санкции против России готовят к принятию в ближайшие дни

Ранее обсуждение 18-го пакета санкций против России столкнулось с разногласиями среди стран ЕС: Венгрия и Словакия выступили против новых ограничений, опасаясь негативных последствий для энергетической сферы и экономики региона. Главным предметом споров стал вопрос полного запрета на импорт российского газа и нефти. В результате утверждение пакета было отложено, и решение вновь вынесено на обсуждение послов стран ЕС.