МИД Франции: новые санкции против России готовят к принятию в ближайшие дни

Новые антироссийские санкции готовят к принятию.
Франция ожидает согласования 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза в ближайшие дни, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI. По его словам, переговоры между странами ЕС по новому пакету ограничительных мер находятся на завершающей стадии, а согласование будет проходить в тесной координации с представителями США.
«Европа координирует усилия в вопросе [нового пакета антироссийских санкций] с американскими сенаторами. Решение ожидается в ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению», — заявил Барро, отвечая на вопрос о сроках утверждения очередного пакета санкций.
Ранее обсуждение 18-го пакета санкций против России столкнулось с разногласиями среди стран ЕС: Венгрия и Словакия выступили против новых ограничений, опасаясь негативных последствий для энергетической сферы и экономики региона. Главным предметом споров стал вопрос полного запрета на импорт российского газа и нефти. В результате утверждение пакета было отложено, и решение вновь вынесено на обсуждение послов стран ЕС.