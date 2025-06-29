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В Турции отметили аналитические способности президента Путина

Миру стоит прислушаться к прогнозам президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналист Эрхан Куадзба в материале для турецкой газеты dikGAZETE. Он считает, что мировое сообщество должно обратить внимание на заявления российского лидера.

Источник: Life.ru

В статье говорится, что Путин проявляет аналитические способности. Он уже обозначил конфликт между Ираном и Израилем, а также текущую ситуацию на Украине как факторы, способствующие началу третьей мировой войны.

«Весь мир должен принять во внимание это предсказание и оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причинами конфликтов», — указано в материале dikGAZETE.

Напомним, 20 июня на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин признался, что очень обеспокоен угрозой третьей мировой войны. Тогда президент подчеркнул, что это требует внимательного отношения к событиям на Украине и Ближнем Востоке для поиска решений по всем направлениям.