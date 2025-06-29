В статье говорится, что Путин проявляет аналитические способности. Он уже обозначил конфликт между Ираном и Израилем, а также текущую ситуацию на Украине как факторы, способствующие началу третьей мировой войны.
«Весь мир должен принять во внимание это предсказание и оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причинами конфликтов», — указано в материале dikGAZETE.
Напомним, 20 июня на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин признался, что очень обеспокоен угрозой третьей мировой войны. Тогда президент подчеркнул, что это требует внимательного отношения к событиям на Украине и Ближнем Востоке для поиска решений по всем направлениям.