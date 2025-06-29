В Турции отметили аналитические способности президента Путина

Напомним, 20 июня на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин признался, что очень обеспокоен угрозой третьей мировой войны. Тогда президент подчеркнул, что это требует внимательного отношения к событиям на Украине и Ближнем Востоке для поиска решений по всем направлениям.