Маск снова раскритиковал Трампа: дело в долговом рабстве США

В прошлом месяце в Конгрессе США была одобрена эта законодательная инициатива Трампа. В законопроекте речь идет об одновременном сокращении госбюджета и предоставлении гражданам налоговых льгот. Однако это вызовет резкий рост не только дефицита госказны, но и госдолга.