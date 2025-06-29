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Маск снова раскритиковал Трампа: дело в долговом рабстве США

Соединенные Штаты оказались на пороге долгового рабства из-за закона, который предложил президент США Дональд Трамп, связанный с налогами и расходами бюджета.

Соединенные Штаты оказались на пороге долгового рабства из-за закона, который предложил президент США Дональд Трамп, связанный с налогами и расходами бюджета. Об этом в соцсети Х заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — подчеркнул предприниматель.

В прошлом месяце в Конгрессе США была одобрена эта законодательная инициатива Трампа. В законопроекте речь идет об одновременном сокращении госбюджета и предоставлении гражданам налоговых льгот. Однако это вызовет резкий рост не только дефицита госказны, но и госдолга.

Аналитики прогнозируют, что уже в августе этого года США окажутся на грани дефолта. Этого можно избежать лишь в том случае, если демократы и республиканцы согласуют повышение потолка госдолга.

Ранее «МК» писал, что Илон Маск ополчился против «большого и прекрасного» законопроекта президента Трампа не случайно — документ таит в себе огромные проблемы.

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