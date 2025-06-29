Иран победил, Израиль победил, США победили. Проиграл только здравый смысл

Вообще, ирано-израильский конфликт уникален, потому что все три стороны по итогу объявили себя победителями. Мы раньше думали, что индийские фильмы, когда все дерутся, а потом начинают танцевать, — это треш и угар, а на самом деле это документалка и они так реально живут. И ты победил, и ты, и ты тоже. А кого? Видимо, здравый смысл и логику.